"Поражение в войне с диктатурой": Украинские оппозиционеры назвали абсурдом блокировки YouTube-каналов

"Президент страны, в которой семь лет продолжаются боевые действия, в которой пенсионеры умирают от голода, страны, где счёт за коммуналку может превышать пенсию, где полностью провалена вакцинация, где, по сути, нет дорог и медицины, нет полиции и образования, борется с YouTube-каналами. Абсурд. Очевидно, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными, поэтому не заблокировал наши каналы, а лишь отреагировал на ежедневные обращения украинской власти, которая думает, что таким образом спасёт себя от критики", — приводятся слова Марчевского на сайте политсилы.