"Поражение в войне с диктатурой": Украинские оппозиционеры назвали абсурдом блокировки YouTube-каналов
"Оппозиционная платформа — За жизнь" сообщила, что уже обратилась с апелляцией в офис YouTube в Дублине и открыла дополнительные площадки для предоставления информации жителям Незалежной.
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Блокировка трёх украинских YouTube-каналов СМИ — чистой воды абсурд. Об этом заявил руководитель молодёжного крыла "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Артём Марчевский.
"Президент страны, в которой семь лет продолжаются боевые действия, в которой пенсионеры умирают от голода, страны, где счёт за коммуналку может превышать пенсию, где полностью провалена вакцинация, где, по сути, нет дорог и медицины, нет полиции и образования, борется с YouTube-каналами. Абсурд. Очевидно, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными, поэтому не заблокировал наши каналы, а лишь отреагировал на ежедневные обращения украинской власти, которая думает, что таким образом спасёт себя от критики", — приводятся слова Марчевского на сайте политсилы.
Политик считает главными кураторами блокировки каналов президента Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко. По мнению Марчевского, для главы Украины этот шаг — "маленькая победа в бою за свой рейтинг", но страна понесла сокрушительное поражение "в войне с диктатурой".
Глава молодёжного крыла ОПЗЖ пригрозил обнародованием информации о преступных схемах украинских властей, отметив, что "ещё никто не выигрывал в войне с журналистами". Партия обратилась с апелляцией в офис YouTube в Дублине и открыла дополнительные площадки для предоставления информации украинским зрителям.
Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты оппозиционных украинских телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые после введения в феврале санкций прекратили вещание и начали вести трансляцию в Интернете. Тогда Зеленский объяснил ограничения "борьбой с пропагандой".
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