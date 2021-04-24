Москвич обвинил сына в хищении у него криптовалюты на 100 млн рублей
Парень управлял семейной майнинговой фермой, но после ссоры с отцом был уволен.
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Житель Москвы написал заявление в полицию на собственного сына. Мужчина обвинил отпрыска в присваивании криптовалюты на общую сумму более 100 миллионов рублей.
Как сообщает Mash, четыре года назад 41-летний Виталий решил начать зарабатывать на криптовалюте. Для этого он создал специальный счёт, а 19-летнему сыну Владиславу поручил оборудовать майнинговую ферму и управлять портфелем. За один год мужчина вложил в семейное дело 18,5 миллиона рублей, а чтобы избежать проблем с законом, оформил компанию и назначил Влада её генеральным директором.
В апреле этого года Виталий выяснил, что дела у фирмы идут плохо. Между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой Влад остался без работы. Мужчина потребовал от отпрыска криптоключи, но, получив их, обнаружил, что на счету лишь 18 миллионов рублей, что на 500 тысяч меньше, чем он вкладывал изначально. Кроме того, по подсчётам Виталия, за четыре года общая сумма должна была увеличиться примерно в 7,5 раза, однако 100 миллионов рублей в своём криптопортфеле Виталий не увидел. В результате мужчина обратился в полицию.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинговую ферму в квартире фигуранта одного из уголовных дел, возбуждённых после несогласованного митинга 23 января.
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