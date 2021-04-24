Москвич обвинил сына в хищении у него криптовалюты на 100 млн рублей

Как сообщает Mash , четыре года назад 41-летний Виталий решил начать зарабатывать на криптовалюте. Для этого он создал специальный счёт, а 19-летнему сыну Владиславу поручил оборудовать майнинговую ферму и управлять портфелем. За один год мужчина вложил в семейное дело 18,5 миллиона рублей, а чтобы избежать проблем с законом, оформил компанию и назначил Влада её генеральным директором.

В апреле этого года Виталий выяснил, что дела у фирмы идут плохо. Между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой Влад остался без работы. Мужчина потребовал от отпрыска криптоключи, но, получив их, обнаружил, что на счету лишь 18 миллионов рублей, что на 500 тысяч меньше, чем он вкладывал изначально. Кроме того, по подсчётам Виталия, за четыре года общая сумма должна была увеличиться примерно в 7,5 раза, однако 100 миллионов рублей в своём криптопортфеле Виталий не увидел. В результате мужчина обратился в полицию.