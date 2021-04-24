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Лукашенко заявил, что Россия не "поглотит" Белоруссию

Белорусский лидер отметил, что больше всех заинтересован в независимости страны.

24 апреля 2021, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не шло речи о возможном "поглощении" республики со стороны РФ. Так он отреагировал на рассуждения оппозиции, которая якобы настаивает, что его "в угол загнали" и "всё, Россия поглотила".

"Даже речи об этом не шло. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Белоруссии, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", — цитирует пресс-служба слова белорусского лидера.

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Напоминаем, что президенты встретились 22 апреля. Лидеры двух государств общались 3 часа 55 минут. Белорусский президент сегодня раскрыл, какие "злободневные" вопросы на переговорах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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