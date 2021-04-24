Лукашенко заявил, что Россия не "поглотит" Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не шло речи о возможном "поглощении" республики со стороны РФ. Так он отреагировал на рассуждения оппозиции, которая якобы настаивает, что его "в угол загнали" и "всё, Россия поглотила".

"Даже речи об этом не шло. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Белоруссии, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы", — цитирует пресс-служба слова белорусского лидера.