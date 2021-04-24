"Злободневные вопросы": Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация", — сказал Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.