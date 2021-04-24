"Злободневные вопросы": Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Москве
Встреча глав государств состоялась в Москве 22 апреля и продлилась 3 часа 55 минут.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве.
"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация", — сказал Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Белорусский президент отдельно отметил, что речи о военных базах не заходило.
Напоминаем, что президенты встретились 22 апреля. Лидеры двух государств общались 3 часа 55 минут.
Выбор редакции
"Если вдруг": Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в случае экстренной ситуации
Путин и Пашинян по телефону обсудили Нагорный Карабах и двустороннее сотрудничество
"Энергия маленького члена": Посольство РФ в Минске жёстко пошутило над главой МИД Литвы
В Забайкалье во время охоты погиб начальник местного УФСИН
У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох
Комментариев: 0