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"Злободневные вопросы": Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Москве

Встреча глав государств состоялась в Москве 22 апреля и продлилась 3 часа 55 минут.

24 апреля 2021, 12:56
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация", — сказал Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии

В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии

Белорусский президент отдельно отметил, что речи о военных базах не заходило.

Напоминаем, что президенты встретились 22 апреля. Лидеры двух государств общались 3 часа 55 минут.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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