Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам

Российские банки повысят ставки по кредитам, однако этот процесс будет плавным и не сильно скажется на заёмщиках, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на опрос финансовых организаций, проведённый РИА "Новости".

Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич отметил, что, после того как 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых, ситуация, конечно, изменится.

"Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме", — отметил Костюкевич.

Аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский добавил, что рост ключевой ставки несомненно вызовет коррекцию кредитных ставок в сторону увеличения "с поправкой на конкурентную среду". По его словам, в розничных кредитных организациях на протяжении года ожидается плавный рост ставок по продуктам.

В свою очередь, в "Райффайзенбанке" пояснили, что повышение ключевой ставки скорее сигнал рынку, чем существенная материальная разница.

"В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки. И реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной", — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.

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