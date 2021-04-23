Ключевой разворот: как повышение ставки скажется на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых. Это может заметно сказаться на курсе валют. Доллар уже начал дешеветь, и тенденция может продолжиться. Насколько может укрепиться курс рубля после повышения ставки, а также как изменятся условия по вкладам и кредитам?

Что решение Центробанка значит для курса рубля

19 марта Центробанк совершенно неожиданно для большинства экономистов поднял ключевую ставку. Она выросла с 4,25% до 4,5%. Повышение произошло впервые с 2018 года. Тогда стало понятно, что это начало нового цикла. И действительно, 23 апреля Центробанк снова поднял ключевую ставку. Причём сразу на 50 базисных пунктов до 5% годовых, что оправдало самые смелые прогнозы экономистов.

Регулятор сообщил, что прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%. К тому же спрос быстро восстанавливается. Всё это привело к необходимости раньше вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике.

— Решение по росту стоимости фондирования было ожидаемо рынком, консенсус сформирован, но разногласия шли только о размере повышения — будет оно плюс 25 б.п. или сразу плюс 50 б.п. Регулятор не стал мелочиться. Подъём ставки обусловлен ростом инфляции. Регулятор стремится затормозить потребительский спрос, пока не восстановится в должном объёме промышленность, — прокомментировал решение регулятора эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По словам аналитика, это положительно повлияет на курс рубля, что очень важно в ситуации сохраняющихся геополитических рисков.

— Для курса рубля решение регулятора будет фактором поддержки. Отечественная валюта может закрепиться на текущих уровнях. Это 75–76 за доллар и 90 за евро, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Стоит отметить, что ЦБ РФ в этот раз сравнительно мало уделил внимания рыночным факторам, таким как стабилизация курса рубля и снижение геополитических рисков. Но, несмотря на это, рынок ОФЗ, валютный рынок и рынок акций восприняли новость достаточно спокойно. Инвесторы сохраняют высокий уровень доверия к действиям Центробанка. Такое мнение высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

По его словам, участники рынка понимают: чем раньше ЦБ удастся замедлить инфляцию, тем меньше в итоге будет необходимое ужесточение денежно-кредитной политики.

— Также Центробанк впервые опубликовал прогнозы по траектории изменения ключевой ставки на фоне других макропоказателей. И здесь стоит отметить, что значение ключевой ставки уже находится на нижней границе диапазона ожиданий на 2022–2023 годы. Если ЦБ РФ в прогнозе на 2023 год закладывает нейтральный уровень ставок, то он превышает инфляцию всего на 1–2 п.п., а не на 2–3 п.п., как это было раньше. При этом ЦБ РФ ожидает, что ВВП РФ в 2022 и 2023 году будет расти с темпом 2,5–3,5% и 2–3% соответственно. На фоне снижения численности населения в трудоспособном возрасте это выглядит довольно оптимистично, — заключил Владимир Брагин.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Михаил Зельцер считает, что ставки по банковским продуктам проследуют за ключевой, однако значительного скачка ждать не стоит. Многие финансовые организации заблаговременно повышали проценты. При этом темп роста ставок по кредитам может быть выше, чем по депозитам.

Аналитик считает, что рост ставок может затормозить исход вкладчиков, но не ограничит приток инвесторов на фондовый рынок. Ипотечные программы, подпадающие под льготы, вряд ли пострадают — не тот рост стоимости денег.

— Влияние на долговой рынок — нейтральное. Всё-таки ранее доходности уже отражали монетарное ужесточение. К тому же резкое падение цен госбумаг основано как на общемировом негативном тренде долгового рынка, так и на геополитической повестке. Есть вероятность, что среднесрочное дно по RGBI пройдено, — считает Михаил Зельцер.

Артём Деев полагает, что рост процентных ставок по кредитам будет постепенным и плавным. Вряд ли он превысит в среднем 0,5–1%.

На ближайших заседаниях Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Решения будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Большое значение будет иметь и волатильность на мировых рынках. Обстановка там сейчас непростая. Сказываются и пандемия коронавируса, и различные геополитические события. Это может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

— В условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, — отметили в ЦБ.

Как гласит сообщение на официальном сайте Центробанка, следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 11 июня 2021 года.

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