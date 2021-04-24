"Энергия маленького члена": Посольство РФ в Минске жёстко пошутило над главой МИД Литвы
В соцсетях шутку не оценили, а сама публикация позже была удалена из аккаунта диппредставительства.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
Российское посольство в Минске жёстко прокомментировало один из твитов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов.
В своём твиттере диппредставительство процитировало сообщение политика и добавило хештег #SmallDickEnergy, что дословно переводится как "энергия маленького члена". В иностранном сегменте Интернета эта фраза давно стала мемом. Она означает ситуацию, когда кто-то, комплексующий из-за размера своего полового органа, демонстрирует дерзкое поведение.
Скриншот © Twitter / RusEmbassyMinsk
В соцсети поступок российских дипломатов не оценили и даже раскритиковали. Нашлись и те, кто извинился перед пользователями из Литвы за злую шутку. Позже публикация была удалена из аккаунта посольства.
Напомним, Литва объявила о высылке двух сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в организации диверсии на складе боеприпасов в 2014 году и объявила персонами нон грата более 60 российских дипломатов. Вместе с Литвой тому же примеру последовали Латвия, Эстония и Словакия. Последние позже заявили, что поводом для высылки дипломатов стала не только ситуация с Чехией.
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