"Энергия маленького члена": Посольство РФ в Минске жёстко пошутило над главой МИД Литвы

Российское посольство в Минске жёстко прокомментировало один из твитов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов.

В своём твиттере диппредставительство процитировало сообщение политика и добавило хештег #SmallDickEnergy, что дословно переводится как "энергия маленького члена". В иностранном сегменте Интернета эта фраза давно стала мемом. Она означает ситуацию, когда кто-то, комплексующий из-за размера своего полового органа, демонстрирует дерзкое поведение.

Скриншот © Twitter / RusEmbassyMinsk

В соцсети поступок российских дипломатов не оценили и даже раскритиковали. Нашлись и те, кто извинился перед пользователями из Литвы за злую шутку. Позже публикация была удалена из аккаунта посольства.

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