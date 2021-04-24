В Словакии объяснили высылку российских дипломатов: дело не только в Чехии

Решение выслать троих российских дипломатов из Словакии было принято в связи с докладом местных спецслужб, в котором утверждается, что сотрудники дипмиссии якобы вели себя не так, как им положено. Об этом заявили в МИД страны.

"В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение", — заявил глава МИД Словакии Иван Корчок в интервью изданию Respekt.cz.

Там также добавили, что причиной высылки дипломатов послужила в том числе и просьба чешских властей проявить с ними солидарность.

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