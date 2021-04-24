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Немецкие СМИ увидели несостыковки в чешской версии взрывов на складах во Врбетице

Велика вероятность, что мины взорвались сами из-за неправильных условий хранения, считает автор издания World Economy.

24 апреля 2021, 10:57
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В версии чешских властей о возможной причастности российских спецслужб к организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году есть ряд несостыковок. Об этом написал автор немецкого издания World Economy.

По его версии, чешские власти ранее заявляли, что к инциденту якобы причастен один из сотрудников Посольства РФ, который продолжал работать в стране вплоть до высылки российских дипломатов. Однако, пишет автор, обычно российские дипломаты работают на одном посту от трёх до четырёх лет. Соответственно, этот сотрудник едва ли до сих пор в Чехии.

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Второй довод автора статьи состоит в том, что на складах во Врбетице нашли противопехотные мины чешской армии, от которых Прага должна была отказаться ещё в 1997 году. Журналист делает заключение, что хранящаяся десятилетиями взрывчатка имеет тенденцию к спонтанному разложению и последующему взрыву, особенно если хранится неправильно. Таким образом, есть вероятность, что мины взорвались сами.

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Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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