Американский ветеран Второй мировой провёл индейский обряд на кладбище советских солдат

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей совершил индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Так он решил отблагодарить советских воинов за сохранение мира и победу в войне.

Как пишет издание "МТВ.онлайн", коренной американец, представитель племени пенобскотов был участником первой высадки десанта в Нормандии в годы Второй мировой войны. В ходе обряда он преклонил колени перед могилами солдат, воскурил благовония и развеял дым пером. Потом он обратился к душам тех, кто упокоился, и поблагодарил их за спасение мира.

"Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали", — сказал он после обряда.

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