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Американский ветеран Второй мировой провёл индейский обряд на кладбище советских солдат

Норман Шей отметил, что никто не был способен победить фашистскую армию и только воинам СССР это удалось.

24 апреля 2021, 10:49
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCUgIayyo8cMf0nNzf16uuRA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Муниципальное телевидение Волгограда</a></p>

Кадр из видео YouTube / Муниципальное телевидение Волгограда

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей совершил индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Так он решил отблагодарить советских воинов за сохранение мира и победу в войне.

Как пишет издание "МТВ.онлайн", коренной американец, представитель племени пенобскотов был участником первой высадки десанта в Нормандии в годы Второй мировой войны. В ходе обряда он преклонил колени перед могилами солдат, воскурил благовония и развеял дым пером. Потом он обратился к душам тех, кто упокоился, и поблагодарил их за спасение мира.

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"Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали", — сказал он после обряда.

Также Лайф писал, что в Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана. Заведующая инфекционным отделением местной больницы Маргарита Сорокина рассказала, что 104-летний мужчина при поступлении вызывал беспокойство из-за своего возраста и сопутствующих заболеваний.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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