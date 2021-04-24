Американский ветеран Второй мировой провёл индейский обряд на кладбище советских солдат
Норман Шей отметил, что никто не был способен победить фашистскую армию и только воинам СССР это удалось.
Кадр из видео YouTube / Муниципальное телевидение Волгограда
Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей совершил индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Так он решил отблагодарить советских воинов за сохранение мира и победу в войне.
Как пишет издание "МТВ.онлайн", коренной американец, представитель племени пенобскотов был участником первой высадки десанта в Нормандии в годы Второй мировой войны. В ходе обряда он преклонил колени перед могилами солдат, воскурил благовония и развеял дым пером. Потом он обратился к душам тех, кто упокоился, и поблагодарил их за спасение мира.
"Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали", — сказал он после обряда.
Также Лайф писал, что в Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана. Заведующая инфекционным отделением местной больницы Маргарита Сорокина рассказала, что 104-летний мужчина при поступлении вызывал беспокойство из-за своего возраста и сопутствующих заболеваний.
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