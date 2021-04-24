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Додон привёз в Молдавию из России более 140 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Безвозмездная помощь была получена в результате договорённостей с Владимиром Путиным.

24 апреля 2021, 11:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU</p>

Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Бывший президент Молдавии и глава партии социалистов Игорь Додон рассказал о своём возвращении из Москвы с 142 000 доз "Спутника V". Такую информацию он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Помощь предоставлена безвозмездно благодаря письму, которое Зинаида Гречаный (Председатель парламента Молдавии. — Прим. Лайфа) направила российскому лидеру в конце февраля нынешнего года, и моим договорённостям с президентом России Владимиром Путиным, с которым я обсуждал этот вопрос, ещё будучи президентом Республики Молдова", — объяснил Додон.

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Первая партия вакцины в сопровождении российских депутатов была доставлена бортом МЧС России в международный аэропорт Кишинёва, где её встретили спикер и представители Национального агентства общественного здоровья.

Додон отметил, что планируется доставить ещё 40 000 доз вакцины. Он поблагодарил Россию за содействие в помощи молдавскому народу и подчеркнул стратегический характер партнёрства двух стран.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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