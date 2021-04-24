Актёру запретили озвучивать в "Симпсонах" персонажа из-за того, что он не гей

Хэнк Азария является одной из легенд озвучки, в том числе и благодаря своей работе в "Симпсонах". Однако этот этап его жизни закончился, так как артиста отстранили от работы за то, что он не гей. Об этом сообщило издание UNILAD.

Такое решение продюсеры сериала приняли в угоду современным нормам морали. По их мнению, если мультипликационный персонаж гомосексуалист, то и озвучивать его может только человек с такой же ориентацией.

Персонаж Азарии, Хулио, в "Симпсонах" является геем. Поэтому теперь его будет озвучивать актёр Тони Родригес, который не только гомосексуалист, но и так же, как и Хулио, кубинец по национальности.

Ранее Лайф писал о том, что "Симпсоны" были продлены ещё на два сезона. Создатель проекта пообещал зрителям много приятных сюрпризов.

Авторы