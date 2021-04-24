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Актёру запретили озвучивать в "Симпсонах" персонажа из-за того, что он не гей

Его заменит гомосексуалист, который к тому же, как и герой мультсериала, является кубинцем по национальности.

24 апреля 2021, 17:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Хэнк Азария является одной из легенд озвучки, в том числе и благодаря своей работе в "Симпсонах". Однако этот этап его жизни закончился, так как артиста отстранили от работы за то, что он не гей. Об этом сообщило издание UNILAD.

Такое решение продюсеры сериала приняли в угоду современным нормам морали. По их мнению, если мультипликационный персонаж гомосексуалист, то и озвучивать его может только человек с такой же ориентацией.

Актёр Хэнк Азария больше не будет озвучивать индуса Апу из "Симпсонов"

Актёр Хэнк Азария больше не будет озвучивать индуса Апу из "Симпсонов"

Персонаж Азарии, Хулио, в "Симпсонах" является геем. Поэтому теперь его будет озвучивать актёр Тони Родригес, который не только гомосексуалист, но и так же, как и Хулио, кубинец по национальности.

Ранее Лайф писал о том, что "Симпсоны" были продлены ещё на два сезона. Создатель проекта пообещал зрителям много приятных сюрпризов.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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