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Выдернула голого из кровати: грубое обращение с ребёнком в частном московском детсаду попало на видео

Воспитательница схватила ребёнка за руку и куда-то увела. Потом то же самое сделала и другая женщина.

24 апреля 2021, 18:04

Фото © Кадр из видео

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с предполагаемым жестоким обращением с несовершеннолетним. Видео © Instagram / marino_online

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с нарушением прав малолетнего в частном детском саду. Информацию об этом ведомство разместило на своём сайте.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения применяют насилие и недопустимые методы воспитательного воздействия к малолетнему воспитаннику организации", — говорится в сообщении.

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что воспитательница детского сада грубо выдёргивает спящего трёхлетнего ребёнка из кровати, а затем куда-то его уводит, после чего то же самое с ним делает и другая женщина.

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Ранее Лайф писал о директоре Приморского детсада, который подозревается в жестоком обращении с детьми. Мать одной из воспитанниц учреждения показала, какие ссадины и царапины остались на теле дочери после случившегося.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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