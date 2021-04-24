Разработчики "Спутника V" призвали Словакию раскрыть детали контракта с Pfizer

В России не против публикации текста договора о поставке вакцины "Спутник V" словацкой стороной. Об этом сообщили в твиттере российской разработки. Но в таком случае необходимо будет опубликовать аналогичный контракт с фирмой Pfizer.

"Мы не возражаем против публикации Словакией контракта на "Спутник V". Контракт с Pfizer также должен быть опубликован и сопоставлен. Основываясь на реальных данных, Венгрия объявила, что "Спутник V" работает лучше, чем Pfizer. Контракт "Спутника V" тоже лучше?" — отметили разработчики "Спутника V".

Напомним, что Словакия ранее решила предать огласке текст соглашения о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия Москвы.

Закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.



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