"Историческая ошибка": Алиев и Эрдоган обсудили заявление Байдена о признании геноцида армян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома Джо Байден допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"В ходе разговора главы государств осудили заявление президента США Джо Байдена в связи с "геноцидом армян". Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой", — сообщили в пресс-службе.

Сенат США постановил необходимость официального признания геноцида армян ещё два года назад. Таким образом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память погибших людей.

Авторы