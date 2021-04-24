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Категорий: 18

"Историческая ошибка": Алиев и Эрдоган обсудили заявление Байдена о признании геноцида армян

Баку и Анкара выразили единство мнений по этому вопросу, считая, что Вашингтон заблуждается.

24 апреля 2021, 18:42
<p>Фото © ТАСС / Depo Photos via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Depo Photos via ZUMA Wire

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома Джо Байден допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"В ходе разговора главы государств осудили заявление президента США Джо Байдена в связи с "геноцидом армян". Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой", — сообщили в пресс-службе.

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Глава МИД Турции — о признании США геноцида армян: Мы полностью отвергаем это заявление

Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации.

Пашинян поблагодарил Байдена за признание геноцида армянского народа

Пашинян поблагодарил Байдена за признание геноцида армянского народа

Сенат США постановил необходимость официального признания геноцида армян ещё два года назад. Таким образом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память погибших людей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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