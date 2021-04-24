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Президент Молдавии поблагодарила Россию за поставки вакцины "Спутник V"

Майя Санду отметила, что необходимо обеспечить разнообразие препаратов для граждан страны.

24 апреля 2021, 19:38

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Поставки вакцины от ковида "Спутник V" ускорят процесс вакцинации в Молдавии. Об этом заявила президент страны Майя Санду в "Фейсбуке".

"Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 000 доз вакцины "Спутник V", что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей", — написала Санду в "Фейсбуке".

По словам президента Молдавии, очень важно провести массовую вакцинацию и сформировать разнообразие вакцин для граждан страны. Также она напомнила о важности ношения масок и перчаток в общественных местах.

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Напомним, ранее бывший президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон сообщил о своём возвращении из Москвы со 142 000 доз "Спутника V".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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