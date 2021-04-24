Названы сроки новой встречи Путина и Лукашенко
Предыдущие переговоры глав двух государств состоялись в Москве 22 апреля и продолжались около четырёх часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести следующую личную встречу летом. Об этом сообщил белорусский лидер, не уточнив место новых переговоров с российским коллегой.
Лукашенко уточнил, что во время предыдущих переговоров они с Путиным обозначили главные цели — обеспечить экономический рост и дать людям работу. По его словам, также на встрече были достигнуты "хорошие договорённости", которые будут продолжены на уровне правительства.
"Потом мы встретимся ещё, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства. — Прим. ред.) подпишем. Вот такая вот тактика", — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1".
Напоминаем, предыдущие переговоры глав двух государств состоялись в Москве 22 апреля. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб. Встреча продлилась 3 часа 55 минут.
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