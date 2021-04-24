Разорвало пополам: в Нижегородской области карстовая воронка поглотила части двух жилых домов — видео
Огромный провал в деревне Караулово мог образоваться в результате оползня.
В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области вечером 24 апреля произошёл огромный провал грунта, в результате чего два дома разломились пополам и частично съехали в расщелину. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".
Видео © Telegram / "Нижний № 1"
Карстовый провал образовался, вероятно, в результате оползня. Пропасть появилась прямо на участках местных жителей. В результате происшествия никто не пострадал. Всех людей в округе оповестили о случившемся.
"Караул в Караулово! День оказался, мягко говоря, непростой. Думаем, чем помочь людям и как избежать опасных последствий. Смотрим, как и куда можно отвести воду, хотя явных подтоплений нет", — написал в своём инстаграме глава местного самоуправления Андрей Чертков.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Осматривают трубы водо- и газоснабжения на предмет возможных повреждений и утечек. Местным жителям, чьё имущество было повреждено в результате инцидента, предоставлено временное жильё. Многие уже покинули свои дома.
Ранее сообщалось, что рабочего погребло заживо при обрушении котлована в Москве. Лайф публиковал видео с места ЧП.
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