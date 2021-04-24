Разорвало пополам: в Нижегородской области карстовая воронка поглотила части двух жилых домов — видео

В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области вечером 24 апреля произошёл огромный провал грунта, в результате чего два дома разломились пополам и частично съехали в расщелину. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

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Карстовый провал образовался, вероятно, в результате оползня. Пропасть появилась прямо на участках местных жителей. В результате происшествия никто не пострадал. Всех людей в округе оповестили о случившемся.

"Караул в Караулово! День оказался, мягко говоря, непростой. Думаем, чем помочь людям и как избежать опасных последствий. Смотрим, как и куда можно отвести воду, хотя явных подтоплений нет", — написал в своём инстаграме глава местного самоуправления Андрей Чертков.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Осматривают трубы водо- и газоснабжения на предмет возможных повреждений и утечек. Местным жителям, чьё имущество было повреждено в результате инцидента, предоставлено временное жильё. Многие уже покинули свои дома.

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