В Пензенской области выросло число отравившихся в бассейне детей

Количество детей, которые отравились хлором в результате посещения бассейна в городе Нижнем Ломове Пензенской области, выросло до 21. Ранее Лайф писал, что пострадали 18 несовершеннолетних.

Тем временем Следственным управлением по Пензенской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-релизе ведомства отмечается, что 21 ребёнок 2004–2013 года рождения получили отравление хлором разной степени тяжести. После осмотра в медицинском учреждении семеро были госпитализированы.

Как сообщает официальный портал регионального правительства, врио губернатора области Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов. По данным властей, погибших нет, все дети находятся в сознании, ощущают лёгкое головокружение, вызывающее тошноту. Пострадавшие от отравления хлором доставлены в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".

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