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Категорий: 18

В Пензенской области выросло число отравившихся в бассейне детей

Малыши находятся в сознании под присмотром врачей, только ощущают лёгкое головокружение, вызывающее тошноту.

24 апреля 2021, 20:19

Фото © Pixabay

Количество детей, которые отравились хлором в результате посещения бассейна в городе Нижнем Ломове Пензенской области, выросло до 21. Ранее Лайф писал, что пострадали 18 несовершеннолетних.

Тем временем Следственным управлением по Пензенской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-релизе ведомства отмечается, что 21 ребёнок 2004–2013 года рождения получили отравление хлором разной степени тяжести. После осмотра в медицинском учреждении семеро были госпитализированы.

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Как сообщает официальный портал регионального правительства, врио губернатора области Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов. По данным властей, погибших нет, все дети находятся в сознании, ощущают лёгкое головокружение, вызывающее тошноту. Пострадавшие от отравления хлором доставлены в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".

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А Лайф рассказывал, как восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске. Там тоже вода была обеззаражена с помощью хлорсодержащих препаратов. Схожая история была и в Татарстане, где восемь детей отравились хлором в бассейне.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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