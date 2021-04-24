Охота, алкоголь, ссора: стали известны подробности гибели руководителя главка ФСИН в Забайкалье

Уголовное дело по статье "Убийство двух человек" возбуждено по факту гибели начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его товарища во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"На одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших — начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю", — рассказали в управлении версию следствия.

В двойном убийстве подозревается 62-летний сторож. Он задержан, с ним проводится работа. При этом в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю опровергли информацию ряда СМИ о том, что второй погибший — начальник читинского СИЗО № 1. В ведомстве уточнили, что второй жертвой стал гражданский.

"Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии на охоте погиб заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Ренат Абдульманов.

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