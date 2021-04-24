Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Охота, алкоголь, ссора: стали известны подробности гибели руководителя главка ФСИН в Забайкалье

Второй жертвой стал гражданский человек. Подозреваемый в совершении двойного убийства задержан.

24 апреля 2021, 20:49
<p>Фото © УФСИН России по Забайкальскому краю</p>

Фото © УФСИН России по Забайкальскому краю

Уголовное дело по статье "Убийство двух человек" возбуждено по факту гибели начальника УФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его товарища во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"На одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших — начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю", — рассказали в управлении версию следствия.

Судья из Петербурга ответит за сына-подростка, случайно застрелившего лучшего друга

Судья из Петербурга ответит за сына-подростка, случайно застрелившего лучшего друга

В двойном убийстве подозревается 62-летний сторож. Он задержан, с ним проводится работа. При этом в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю опровергли информацию ряда СМИ о том, что второй погибший — начальник читинского СИЗО № 1. В ведомстве уточнили, что второй жертвой стал гражданский.

"Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии на охоте погиб заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Ренат Абдульманов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1