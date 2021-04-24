"Ты что, дебил?" Таксист нашёл идеальный способ отомстить пьяной россиянке, которая покрыла его матом и отказалась платить — видео
На полпути пьяная женщина поскандалила с шофёром и отказалась заплатить за поездку, на что и получила "ответку".
В городе Рославле Смоленской области таксист нарвался на склочную пассажирку, которая сначала закатила ему скандал, а затем отказалась платить. Мужчина нашёл идеальный способ отомстить — отвёз её обратно. Кадры из такси оказались в распоряжении Лайфа.
Женщина вызвала такси по телефону, указав только район. При этом перед поездкой она была изрядно подвыпившая и слушала музыкальную колонку. В итоге, когда такси почти подъехало к месту назначения, женщина начала скандалить и отказалась заплатить 150 рублей за поездку. Водитель же пошёл на принцип и отвёз её обратно, несмотря на крики, мат и оскорбления.
В конечном счёте, как только водитель притормозил на перекрёстке, чтобы пропустить другую машину, женщина психанула и выскочила из авто.
Но с таксистами бывают истории и пожёстче. Так, Лайф рассказывал, как в Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги. Вспыльчивым парням не понравилась стоимость поездки, а водителю — то, что они испачкали салон авто.
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