Японцы поблагодарили Путина за тренд, заданный им ещё в 2012 году

Читатели японского журнала President Online поблагодарили президента России Владимира Путина за тренд на собак породы акита-ину. Они уверены, что после появления у главы государства питомца по кличке Юмэ в 2012 году эти собаки стали популярны в РФ.

Имя собаки Путина в переводе с японского означает "мечта". Её российскому лидеру подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ за помощь в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения. По мнению японцев, в России псу живётся лучше.

"Большие собаки акита-ину не для наших стеснённых жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!" — заметил один из пользователей.

"Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше", — заявил другой пользователь.

"Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!" — поделился мнением один из читателей.

"А мне нравится, что в России так быстро растёт число собак японских пород. Это же соприкосновение культур", — написал ещё один комментатор.

Ранее Лайф писал о том, что британцы восхитились Путиным из-за завершения учений России в Крыму.

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