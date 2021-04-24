Более 20 человек погибло при взрыве в ковидном госпитале в Багдаде

Более 20 человек погибли и ещё 40 пострадали в результате взрыва и пожара в ковидной больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде. О трагедии сообщает портал Baghdad Al Youm.

⭕️ العاصمة بغداد .. الآن :



توتر الأوضاع أمام مستشفى أبن الخطيب في منطقة جسر ديالى بعد إنفجار قناني غاز الأوكسجين على المصابين بفيروس كورونا وسط محاولات لإنقاذهم. pic.twitter.com/KH6FbxNtTM — 🇮🇶مسلم الخفاجي🇮🇶 (@3OANl) April 24, 2021

Называемое СМИ количество жертв произошедшего варьируется от 21 до 26. Точное число погибших на данный момент установить не представляется возможным. Из здания продолжают выводить пациентов. К больнице приехали родственники больных за новостями о своих близких. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в госпитале для коронавирусных больных в румынском городе Пьятра-Ням погибли десять пациентов.

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