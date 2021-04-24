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Более 20 человек погибло при взрыве в ковидном госпитале в Багдаде

Из здания продолжают выводить пациентов. К больнице приехали родственники больных за новостями о своих близких.

24 апреля 2021, 21:53

Видео © Twitter / Omar Habeeb || عمر حبيب / m.i@maiasaAl37·/
مسلم الخفاجي

Более 20 человек погибли и ещё 40 пострадали в результате взрыва и пожара в ковидной больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде. О трагедии сообщает портал Baghdad Al Youm.

Называемое СМИ количество жертв произошедшего варьируется от 21 до 26. Точное число погибших на данный момент установить не представляется возможным. Из здания продолжают выводить пациентов. К больнице приехали родственники больных за новостями о своих близких. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

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От недостатка кислорода в индийской больнице за ночь скончалось 25 человек

Ранее сообщалось, что в результате пожара в госпитале для коронавирусных больных в румынском городе Пьятра-Ням погибли десять пациентов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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