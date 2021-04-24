Двойника Конора Макгрегора приговорили к реальному сроку за наркоторговлю

34-летнего Марка Ная из Стэнвелла (графство Суррэй, Великобритания), выдававшего себя за бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, приговорили к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщается на странице полиции города в "Фейсбуке".

"При обыске по месту проживания Марка обнаружено большое количество борной кислоты, а также химического агента, который используется дилерами для сокращения количества наркотических веществ в дозе и может иметь серьёзные последствия для здоровья самих пользователей", — рассказал Макгилл, следователь полиции Суррэя.

Правоохранители изъяли телефоны Ная и обнаружили в них сотни сообщений, связывающих его с наркобизнесом. Наряду с химикатами и наркотиками дома у Марка нашли большой тесак, а при себе у него были сотни визитных карточек с надписью "Макгрегор Энтерпрайз" на лицевой стороне, а на обратной — "Лучшие наркотики в Суррее". Он признал себя виновным в хранении и продаже наркотиков класса А и вождении без прав и страховки.

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