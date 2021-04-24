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В Сирии засекли переброску сотен боевиков и пикапов с пулемётами

В Минобороны РФ считают такие рокировки доказательством подготовки провокаций террористами.

24 апреля 2021, 22:30
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

На юго-западе Идлибской зоны деэскалации в Сирии зафиксировали переброску сотен боевиков, а также пикапов с вооружением. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Александр Карпов.

"На юго-западе Идлибской зоны деэскалации отмечается активность незаконных вооружённых формирований, которая может свидетельствовать о подготовке к проведению вооружённых провокаций против правительственных сил", сказал он.

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Так, в район населённых пунктов Кнедда, Кбана и Сирмания прибыло около 300 боевиков и 10 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и установками РСЗО кустарного производства. Российский ЦПВС призвал командиров незаконных бандформирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации подконтрольных им районов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что недалеко от сирийского города Идлиб боевики готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Террористов засекли при доставке отравляющих веществ в окрестности Идлиба, а также районы Джиср-эш-Шугур и Бдама из лагеря Тель-Тун.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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