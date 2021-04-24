"Игрушка для шейхов": Глава "Ростеха" счёл убыточным проект сверхзвукового бизнес-джета
По мнению Чемезова, это совершенно инновационная машина, но пока только на бумаге.
Фото © ТАСС
Проект создания сверхзвукового бизнес-джета, который Россия планирует реализовать совместно с ОАЭ, заранее убыточен. Выйти на прибыль он сможет только в том случае, если будет подтверждена кооперация с дальнейшими заказами из Эмиратов, считает гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Это совершенно новая машина. Она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это неэкономично. Это убыточный проект. Для шейхов, наверное, интересная игрушка", — сказал глава "Ростеха" в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее сообщалось, что совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) разработает пассажирский сверхзвуковой самолёт. Конструкция воздушного судна может быть сформирована до конца 2021 года или в начале 2022 года. Основные параметры свёрстаны на 80% — речь идёт о скорости 1,5–1,8 Маха.
Выбор редакции
"Ростех" намерен к концу 2021 года зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа
Доход главы "Ростеха" в 2019 году превысил 400 миллионов рублей
Масштабный сбой произошёл в работе Facebook Messenger и Instagram
Массовая драка со стрельбой в Москве: трое ранены, двое с автоматом в бегах
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
Комментариев: 0