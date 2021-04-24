"Игрушка для шейхов": Глава "Ростеха" счёл убыточным проект сверхзвукового бизнес-джета

Проект создания сверхзвукового бизнес-джета, который Россия планирует реализовать совместно с ОАЭ, заранее убыточен. Выйти на прибыль он сможет только в том случае, если будет подтверждена кооперация с дальнейшими заказами из Эмиратов, считает гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это совершенно новая машина. Она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это неэкономично. Это убыточный проект. Для шейхов, наверное, интересная игрушка", — сказал глава "Ростеха" в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее сообщалось, что совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) разработает пассажирский сверхзвуковой самолёт. Конструкция воздушного судна может быть сформирована до конца 2021 года или в начале 2022 года. Основные параметры свёрстаны на 80% — речь идёт о скорости 1,5–1,8 Маха.

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