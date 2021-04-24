Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Игрушка для шейхов": Глава "Ростеха" счёл убыточным проект сверхзвукового бизнес-джета

По мнению Чемезова, это совершенно инновационная машина, но пока только на бумаге.

24 апреля 2021, 22:38
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Проект создания сверхзвукового бизнес-джета, который Россия планирует реализовать совместно с ОАЭ, заранее убыточен. Выйти на прибыль он сможет только в том случае, если будет подтверждена кооперация с дальнейшими заказами из Эмиратов, считает гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это совершенно новая машина. Она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это неэкономично. Это убыточный проект. Для шейхов, наверное, интересная игрушка", — сказал глава "Ростеха" в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ростех" намерен к концу 2021 года зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа

"Ростех" намерен к концу 2021 года зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа

Ранее сообщалось, что совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) разработает пассажирский сверхзвуковой самолёт. Конструкция воздушного судна может быть сформирована до конца 2021 года или в начале 2022 года. Основные параметры свёрстаны на 80% — речь идёт о скорости 1,5–1,8 Маха.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1