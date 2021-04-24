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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечают 25 апреля, на шестой неделе Великого поста, после чего начинается Страстная седмица.

24 апреля 2021, 23:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают 25 апреля в храмах Русской православной церкви. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт литургию в столичном храме Христа Спасителя.

"25 апреля 2021 года, в неделю шестую, ваий (Вербное воскресенье), праздник Входа Господня в Иерусалим, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя", — сообщает пресс-служба патриарха.

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Вербное воскресенье — двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников). Его также называют Вход Господень в Иерусалим — в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи.

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Авторы
Юлия Коновалова

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