Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают 25 апреля в храмах Русской православной церкви. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт литургию в столичном храме Христа Спасителя.

"25 апреля 2021 года, в неделю шестую, ваий (Вербное воскресенье), праздник Входа Господня в Иерусалим, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя", — сообщает пресс-служба патриарха.

Вербное воскресенье — двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников). Его также называют Вход Господень в Иерусалим — в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въехал в столицу Иудеи.

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