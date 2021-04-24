Повар указал на главную ошибку при приготовлении шашлыка

Секретами приготовления шашлыка, а также главными ошибками при жарке этого блюда поделился повар Пётр Пахомов.

Во-первых, кулинар не рекомендует использовать слишком свежее мясо — чем дольше оно находится на "созревании", тем мягче становится. Говядине для этого необходимо две недели, свинине — 10 дней, а баранина "зреет" неделю. Помимо того что со временем мясо становится мягче, также сокращается шанс заражения вирусами.

Пахомов отметил, что мороз не убивает бактерии на мясе. Цель правильного приготовления мяса — не дать бактериям сильно развиться.

"На любом мясе уже живут бактерии. Пока целый кусок — бактерии только сверху. Как только нарезали — каждый кусочек будет, условно говоря, присыпан этими бактериями. Ваша задача — не дать им сильно развиться", — объяснил Пахомов в беседе с телеканалом "360".

Главной ошибкой при приготовлении шашлыка он назвал заблуждение, что мясо может замариноваться за пару часов. Для этого нужно гораздо больше времени. При этом лучшим он назвал маринад с луком и солью. Кулинар рекомендовал быть осторожными с маринадами из йогуртов, кетчупов и других компонентов, ведь в них содержится много сахара.

Ранее Лайф писал о том, что Google назвал борщ российским блюдом.

Авторы