Определился соперник российского теннисиста Карацева по финалу турнира в Белграде

Итальянец Маттео Берреттини обыграл 126-ю ракетку мира японца Таро Даниэля в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сербском Белграде.

Встреча продолжалась два часа семь минут. Берреттини легко выиграл первую партию (6:1), но вторую проиграл на тай-брейке — 6:7 (5:7). В решающем третьем сете итальянец вновь, как и в стартовом сете, не оставил сопернику шансов, взяв его под ноль (6:0).

В финале турнира Берреттини сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Матч состоится 25 апреля. Российский и итальянский теннисисты прежде на корте не встречались. Призовой фонд турнира ATP 250 составляет 650 000 евро.

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