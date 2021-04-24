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Определился соперник российского теннисиста Карацева по финалу турнира в Белграде

Ранее россиянин выиграл у первой ракетки мира Новака Джоковича.

24 апреля 2021, 23:55
<p>Аслан Карацев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLflAOSgAkz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">karatsev93</a></p>

Аслан Карацев. Фото © Instagram / karatsev93

Итальянец Маттео Берреттини обыграл 126-ю ракетку мира японца Таро Даниэля в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сербском Белграде.

Встреча продолжалась два часа семь минут. Берреттини легко выиграл первую партию (6:1), но вторую проиграл на тай-брейке — 6:7 (5:7). В решающем третьем сете итальянец вновь, как и в стартовом сете, не оставил сопернику шансов, взяв его под ноль (6:0).

Российский теннисист Карацев сенсационно обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Российский теннисист Карацев сенсационно обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

В финале турнира Берреттини сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Матч состоится 25 апреля. Российский и итальянский теннисисты прежде на корте не встречались. Призовой фонд турнира ATP 250 составляет 650 000 евро.

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Авторы
Юлия Коновалова

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