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Массовая драка со стрельбой в Москве: трое ранены, двое с автоматом в бегах

Одного из пострадавших госпитализировали, остальные от медпомощи отказались.

24 апреля 2021, 23:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Массовая драка со стрельбой произошла около дома 22/12 на улице Авиамоторной в Москве. Как сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах, огонь открыли из автомата — предположительно, пневматического.

На кладбище в Ленобласти произошла стрельба, один человек погиб

На кладбище в Ленобласти произошла стрельба, один человек погиб

По его словам, сигнал в полицию поступил в 00:29. В потасовке участвовало шесть-восемь человек. В ходе драки злоумышленники открыли стрельбу. В результате пострадало три человека. Одного с ранением госпитализировали, остальные от медицинской помощи отказались. Двое мужчин скрылись с места происшествия на автомобиле "Лада-Калина", они пока не задержаны.

Ранее Лайф сообщал о происшествии в Подмосковье. Здесь строители устроили жёсткую драку со стрельбой. В ход пошли кулаки, дубинки и даже один травматический пистолет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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