Массовая драка со стрельбой в Москве: трое ранены, двое с автоматом в бегах

Массовая драка со стрельбой произошла около дома 22/12 на улице Авиамоторной в Москве. Как сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах, огонь открыли из автомата — предположительно, пневматического.

По его словам, сигнал в полицию поступил в 00:29. В потасовке участвовало шесть-восемь человек. В ходе драки злоумышленники открыли стрельбу. В результате пострадало три человека. Одного с ранением госпитализировали, остальные от медицинской помощи отказались. Двое мужчин скрылись с места происшествия на автомобиле "Лада-Калина", они пока не задержаны.