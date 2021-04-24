Массовая драка со стрельбой в Москве: трое ранены, двое с автоматом в бегах
Одного из пострадавших госпитализировали, остальные от медпомощи отказались.
Фото © Pixabay
Массовая драка со стрельбой произошла около дома 22/12 на улице Авиамоторной в Москве. Как сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах, огонь открыли из автомата — предположительно, пневматического.
По его словам, сигнал в полицию поступил в 00:29. В потасовке участвовало шесть-восемь человек. В ходе драки злоумышленники открыли стрельбу. В результате пострадало три человека. Одного с ранением госпитализировали, остальные от медицинской помощи отказались. Двое мужчин скрылись с места происшествия на автомобиле "Лада-Калина", они пока не задержаны.
Ранее Лайф сообщал о происшествии в Подмосковье. Здесь строители устроили жёсткую драку со стрельбой. В ход пошли кулаки, дубинки и даже один травматический пистолет.
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