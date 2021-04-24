На кладбище в Ленобласти произошла стрельба, один человек погиб
Инцидент случился в районе посёлка Черенцово под Тихвином. Подробности уточняются.
Фото © PxHere
На кладбище в районе посёлка Черенцово Ленинградской области произошла стрельба. Об этом Лайфу сообщил источник.
Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 12:32. В результате инцидента один человек погиб. Дальнейшие подробности уточняются.
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