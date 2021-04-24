На кладбище в Ленобласти произошла стрельба, один человек погиб

На кладбище в районе посёлка Черенцово Ленинградской области произошла стрельба. Об этом Лайфу сообщил источник.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 12:32. В результате инцидента один человек погиб. Дальнейшие подробности уточняются.