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Категорий: 18

На кладбище в Ленобласти произошла стрельба, один человек погиб

Инцидент случился в районе посёлка Черенцово под Тихвином. Подробности уточняются.

24 апреля 2021, 10:23

Фото © PxHere

На кладбище в районе посёлка Черенцово Ленинградской области произошла стрельба. Об этом Лайфу сообщил источник.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 12:32. В результате инцидента один человек погиб. Дальнейшие подробности уточняются.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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