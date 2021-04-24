Правительство утвердило систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью
Платформу синхронизируют с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг.
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Запуск государственной информационной системы, которая позволит людям с ограниченными возможностями получать средства реабилитации с помощью электронного сертификата, утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
"Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Такую возможность обеспечит запуск государственной информационной системы. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Государственная информационная система обеспечит учёт сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации", — говорится в сообщении.
Новая система будет содержать в себе всю информацию, необходимую льготникам для реабилитации. Кроме того, платформа будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг, а доступна она станет уже с октября 2021 года.
Отмечается, что электронный сертификат привяжут к карте "Мир", на которую государством будет зачислена определённая сумма. На эти средства люди смогут приобрести некоторые товары из перечня.
Напомним, в ноябре прошлого года в России упростили правила оформления инвалидности. Некоторые обязанности заявителя перешли на бюро медико-социальной экспертизы и поликлинику.
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