Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Правительство утвердило систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью

Платформу синхронизируют с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг.

24 апреля 2021, 09:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Запуск государственной информационной системы, которая позволит людям с ограниченными возможностями получать средства реабилитации с помощью электронного сертификата, утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

"Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Такую возможность обеспечит запуск государственной информационной системы. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Государственная информационная система обеспечит учёт сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации", — говорится в сообщении.

В России предложили назначать пенсии по инвалидности автоматически

В России предложили назначать пенсии по инвалидности автоматически

Новая система будет содержать в себе всю информацию, необходимую льготникам для реабилитации. Кроме того, платформа будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг, а доступна она станет уже с октября 2021 года.

Отмечается, что электронный сертификат привяжут к карте "Мир", на которую государством будет зачислена определённая сумма. На эти средства люди смогут приобрести некоторые товары из перечня.

Напомним, в ноябре прошлого года в России упростили правила оформления инвалидности. Некоторые обязанности заявителя перешли на бюро медико-социальной экспертизы и поликлинику.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Чиновничий Forbes: как богатели российские министры и их супруги в коронавирусный кризис

21 апреля, 21:40

Стало известно, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов

21 апреля, 06:24

На 99-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

сегодня в 09:16

В Ижевске две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона — видео

сегодня в 09:40

Работник лишил SubWay последних клиентов, сняв, как на самом деле выглядит мясо для сэндвичей

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1