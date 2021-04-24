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В Ижевске две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона — видео

Вины управляющей компании в произошедшем нет, так как обшивка балкона находится в собственности владельца квартиры, пояснил председатель Объединения советов домов Удмуртии.

24 апреля 2021, 09:40

Кадр видео © VK / "Типичный Ижевск"

В Ижевске две девушки чудом не пострадали при обрушении балкона. Видео © VK / "Типичный Ижевск"

В Ижевске обрушение балконной обшивки чуть не закончилось трагедией. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На записи видно, что две девушки, ещё не зная, что их ждёт, пытаются зайти в магазин. Когда это у них почти получается, сверху начинает падать отвалившаяся от одного из балконов обшивка. К счастью, девушки быстро отреагировали и успели отбежать, однако в комментариях сообщили, что одной из них повредило ногу упавшим куском.

Ситуацию прокомментировал председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. С его слов, вины управляющей компании в произошедшем нет, так как обшивка балкона находится в собственности владельца квартиры.

"Управляющая компания в данном случае должна, с точки зрения безопасности, уведомлять собственника о необходимости проведения работ. Ответственность за причинённый вред несёт виновник, которого, исходя из обстоятельств, может определить суд", — приводит его слова портал Izhlife.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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