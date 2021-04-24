Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС — видео
На борт космической станции были доставлены двое американских, а также французский и японский астронавты.
Скриншот кадра из видео © NASA
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС. Видео © NASA
Космический корабль Crew Dragon c четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Трансляцию вело космическое агентство NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде накануне около часа дня по московскому времени. На борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ. Их смена на орбите Земли продлится около полугода.
Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмосу" впервые за долгие годы пришлось отказать заказчику в запуске спутников на орбиту.
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