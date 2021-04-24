Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС — видео

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде накануне около часа дня по московскому времени. На борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ. Их смена на орбите Земли продлится около полугода.