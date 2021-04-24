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КПРФ предложила правительству временно освободить россиян от налогов и платы за ЖКХ

Также там считают, что нужно увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей и выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу.

24 апреля 2021, 10:10
<p>Фото © <a href="https://vk.com/albums-26362316?z=photo-26362316_457323604/photos-26362316" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба КПРФ</a></p>

Фото © Пресс-служба КПРФ

КПРФ обратилась к правительству с предложением временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг за ЖКХ и погашения кредитной задолженности. Документ опубликован на сайте КПРФ.

"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Кроме того, в КПРФ предложили увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу, и отказаться от пенсионной реформы.

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Ранее Зюганов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что высказанное особое внимание здоровью, образованию и науке обнадёживает.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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