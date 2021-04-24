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Регион
Опубликовано 24 апреля 2021, 13:10

КПРФ предложила правительству временно освободить россиян от налогов и платы за ЖКХ

Фото © Пресс-служба КПРФ

Фото © Пресс-служба КПРФ

Также там считают, что нужно увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей и выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу.

КПРФ обратилась к правительству с предложением временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности. Документ опубликован на сайте КПРФ.

"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Кроме того, в КПРФ предложили увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу, и отказаться от пенсионной реформы.

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ
Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Ранее Зюганов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что высказанное особое внимание здоровью, образованию и науке обнадёживает.

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Николай Абрамов
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