КПРФ предложила правительству временно освободить россиян от налогов и платы за ЖКХ

Также там считают, что нужно увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей и выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу.

КПРФ обратилась к правительству с предложением временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности. Документ опубликован на сайте КПРФ.

"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Кроме того, в КПРФ предложили увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу, и отказаться от пенсионной реформы.