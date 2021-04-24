КПРФ предложила правительству временно освободить россиян от налогов и платы за ЖКХ
Также там считают, что нужно увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей и выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу.
Фото © Пресс-служба КПРФ
КПРФ обратилась к правительству с предложением временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг за ЖКХ и погашения кредитной задолженности. Документ опубликован на сайте КПРФ.
"В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам", — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Кроме того, в КПРФ предложили увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, выплатить компенсации россиянам, потерявшим работу, и отказаться от пенсионной реформы.
Ранее Зюганов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что высказанное особое внимание здоровью, образованию и науке обнадёживает.
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