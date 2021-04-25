Климкин увидел опасность для Украины в предложении провести переговоры в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин увидел для Киева опасность в предложении России провести встречу "нормандской четвёрки" на территории Донбасса. Дипломат назвал эту инициативу "дрянью и провокацией".

Климкин опасается, что встреча в Донбассе "легализует" получение жителями ДНР и ЛНР российских паспортов и сделает таким образом бессмысленными Минские соглашения. Киеву, как и всему Западу, по его мнению, следует разработать новую стратегию. Бездействие может сильно ухудшить дела Украины и лишить её статуса полноправного участника переговорного процесса.

"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — пишет Климкин в "Фейсбуке".

Ранее Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля провести переговоры о перемирии в Донбассе. Дмитрий Козак выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение вопросов по урегулированию. На Украине же отказались вести переговоры с представителями республик ДНР и ЛНР. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, это не может произойти даже в воображаемом пространстве.

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