Климкин увидел опасность для Украины в предложении провести переговоры в Донбассе
Экс-министр призывает воспользоваться введением новых санкций против РФ и вместе с Западом разработать новую стратегию.
Павел Климкин. Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин увидел для Киева опасность в предложении России провести встречу "нормандской четвёрки" на территории Донбасса. Дипломат назвал эту инициативу "дрянью и провокацией".
Климкин опасается, что встреча в Донбассе "легализует" получение жителями ДНР и ЛНР российских паспортов и сделает таким образом бессмысленными Минские соглашения. Киеву, как и всему Западу, по его мнению, следует разработать новую стратегию. Бездействие может сильно ухудшить дела Украины и лишить её статуса полноправного участника переговорного процесса.
"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — пишет Климкин в "Фейсбуке".
Ранее Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля провести переговоры о перемирии в Донбассе. Дмитрий Козак выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение вопросов по урегулированию. На Украине же отказались вести переговоры с представителями республик ДНР и ЛНР. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, это не может произойти даже в воображаемом пространстве.
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