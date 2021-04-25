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Климкин увидел опасность для Украины в предложении провести переговоры в Донбассе

Экс-министр призывает воспользоваться введением новых санкций против РФ и вместе с Западом разработать новую стратегию.

25 апреля 2021, 00:43
<p>Павел Климкин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARDueKvWCrqfa8Bwfqg65KTHCHGR_QkXgLsvop3HZ3tgeq14Z5X3U96pLCE73b1OVtVDNA8lUgXhttR6&hc_ref=ARR_5zfsG4dDW-8kzukSrF9I9w7mZLfyaL7ZD9a-ZmtGHwl1QzALNkqGrLvjNvUAJdI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHRfic8l2Riq89u-y7wLjdBNFPbnuP5ecv_fGWKrc7NLxqkhk3Z-2etY92OPuFfa7TNHK3hwtUQE6IJfWZnLTg_DBQzzzn9Mg9OL1_uc1AHpVkMM41CPbhIOUYgXhbeiJv-YeXEwtKXk7qhfVVYd2jg3hfRBGjCkgoyH8BvIgg3xPB0Y9Iro5DX46yymuXIqw9C5Rk7rl_TshVVZwSu4fBgTMrh41xMeU9XU_7Olqy7v315FI319YW-lp9GqUFNnkna2evgXfoBnDK0PlsRIs6w7Du2lN0RqKUcOQewFCenlTJ3yWmLGpmxJFVsNVIfyBCzeYlhfKwTEfhtkqgCpY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Павел Климкин. Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин увидел для Киева опасность в предложении России провести встречу "нормандской четвёрки" на территории Донбасса. Дипломат назвал эту инициативу "дрянью и провокацией".

Климкин опасается, что встреча в Донбассе "легализует" получение жителями ДНР и ЛНР российских паспортов и сделает таким образом бессмысленными Минские соглашения. Киеву, как и всему Западу, по его мнению, следует разработать новую стратегию. Бездействие может сильно ухудшить дела Украины и лишить её статуса полноправного участника переговорного процесса.

"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — пишет Климкин в "Фейсбуке".

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Ранее Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля провести переговоры о перемирии в Донбассе. Дмитрий Козак выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение вопросов по урегулированию. На Украине же отказались вести переговоры с представителями республик ДНР и ЛНР. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, это не может произойти даже в воображаемом пространстве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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