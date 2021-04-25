Министр экономики ФРГ призвал не политизировать "Северный поток – 2"

Министр экономики Петер Альтмайер призвал не политизировать "Северный поток – 2" и не связывать между собой проект и "отдельные случаи", упомянув дело Алексея Навального.

"Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев", — сказал Альтмайер в интервью медиагруппе Funke.

По словам министра, за прошедшие 50 лет поставки газа не становились инструментом политической борьбы между Западом и Востоком. И менять это не стоит, считает Альтмайер. Он также заверил, что транзит газа через Украину не остановится и после запуска "Северного потока – 2". Политик отметил, что строительство терминалов сжиженного газа необходимо Берлину на случай, "если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа".

Глава Минэкономики ФРГ напомнил, что решение о строительстве "Северного потока – 2" было принято давно. Он также высказался о ситуации с Навальным, призвав Россию "соблюдать международные стандарты в области прав человека".

Ранее Лайф писал о том, что Захарова назвала экзистенциальным для Германии проект "Северный поток – 2".

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