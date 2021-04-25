В Германии призвали "покончить с темой Украины" ради сближения с Россией

Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер призвал "покончить с темой Украины", чтобы наладить отношения между Россией и Евросоюзом. Политик считает недопустимым позволить конфликту в Незалежной разделить Брюссель и Москву.

"Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет ещё больше", — сказал Кречмер в интервью телеканалу RT DE.

Он также высказался в пользу концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока. Политик убеждён, что россияне и европейцы хотят одного — а именно мира, безопасности, возможности строить свою жизнь и работать друг с другом в благополучии. Кречмер подчеркнул, что ЕС и Россия "всегда будут связаны друг с другом и будут зависеть друг от друга". Он призвал стороны заниматься тем, что их объединяет.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий из-за исторической ответственности, которую ФРГ несёт перед украинцами. Как утверждает посол, Берлин должен взять на себя ведущую роль в данном процессе.

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