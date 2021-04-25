Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Германии призвали "покончить с темой Украины" ради сближения с Россией

Немецкий политик убеждён, что установление мира в Донбассе откроет больше возможностей для сотрудничества Брюсселя и Москвы.

25 апреля 2021, 01:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARAEqcAp01SieVldnTBrc7fUSVZZUegiEXDt_V0tqahWf47YiacJ0N85rMU-b5vUyxuFOtVc9gWUikQ8&hc_ref=ARRhtJohZmPVhMxN19pYzJD99rP8JBXAWH30S_mtZR_u_Za7gupnl8Nt-7AqHPVVNBY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCugFWNUQ5K6-aFfPXuBdixqxZfrDglRLZHHCMHbEG8yrxFRNJDEpPU3fFC4eH7xsw9nOxNu85MGslReRz_Brta22VCZ4aKDmQPH0akzJ3LHUoACDaG2Tn00eX7swJVxJQ_cqcoXCLYp7Q2ZF_wRMdrac5gZ7OKS7JT4WE7zv2vmJHEEHuyhtc5dV05QdNsASJz4zE4n46nV6AGwUBiy7JM-VON0EgmInVefgpEr_51NQF67UkNH8pUOZP2SuYT2kem0TFKMNRpmsk66SQIEQB5oMs1MTbhn03F8FyCFjA0XWz78g2UuTmkM1_HcfW39EfO8ooPVHf1u6upppqsqTmO-g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер призвал "покончить с темой Украины", чтобы наладить отношения между Россией и Евросоюзом. Политик считает недопустимым позволить конфликту в Незалежной разделить Брюссель и Москву.

"Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет ещё больше", — сказал Кречмер в интервью телеканалу RT DE.

Он также высказался в пользу концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока. Политик убеждён, что россияне и европейцы хотят одного — а именно мира, безопасности, возможности строить свою жизнь и работать друг с другом в благополучии. Кречмер подчеркнул, что ЕС и Россия "всегда будут связаны друг с другом и будут зависеть друг от друга". Он призвал стороны заниматься тем, что их объединяет.

"Вы что, вообще?" Немцы пришли в ярость из-за заявления Украины об ответственности Германии

"Вы что, вообще?" Немцы пришли в ярость из-за заявления Украины об ответственности Германии

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий из-за исторической ответственности, которую ФРГ несёт перед украинцами. Как утверждает посол, Берлин должен взять на себя ведущую роль в данном процессе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1