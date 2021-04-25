Минтруд предложил отменить потребительскую корзину в России
Также планируется внести изменения в подсчёт прожиточного минимума.
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Разработаны проекты приказов об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартальной регуляции величины прожиточного минимума. Документы, опубликованные на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, подготовило Министерство труда и соцзащиты России.
"Приказываем признать утратившим силу Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года № 93н/91 "Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума", — значится в тексте одного из проектов.
Другой документ призван исключить "ежеквартальность установления величины прожиточного минимума". Также там будут откорректированы ссылки на положения ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997.
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