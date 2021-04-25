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Минтруд предложил отменить потребительскую корзину в России

Также планируется внести изменения в подсчёт прожиточного минимума.

25 апреля 2021, 08:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Разработаны проекты приказов об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартальной регуляции величины прожиточного минимума. Документы, опубликованные на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, подготовило Министерство труда и соцзащиты России.

"Приказываем признать утратившим силу Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики ‎от 11 марта 2013 года № 93н/91 "Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума", — значится в тексте одного из проектов.

Другой документ призван исключить "ежеквартальность установления величины прожиточного минимума". Также там будут откорректированы ссылки на положения ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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