Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительства

Напомним, ранее сегодня Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально уходит в отставку и всё правительство республики.