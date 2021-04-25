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Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительства

Ранее сообщалось, что глава кабмина будет выполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов.

25 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства и его председателя Никола Пашиняна. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

"На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства", — говорится в документе.

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Напомним, ранее сегодня Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально уходит в отставку и всё правительство республики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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