Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительства
Ранее сообщалось, что глава кабмина будет выполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства и его председателя Никола Пашиняна. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
"На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства", — говорится в документе.
Напомним, ранее сегодня Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально уходит в отставку и всё правительство республики.
Выбор редакции
Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном
Пашинян уходит в отставку с поста премьера Армении
Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице
Вёл обратный отсчёт: Полицейским в Голливуде пришлось застрелить угрожавшего им мужчину
В Сети боятся за жизнь блогерши, которая снимала маникюр, не подозревая о чёрном силуэте за спиной
Комментариев: 0