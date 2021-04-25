В России за сутки выявлено менее девяти тысяч случаев коронавируса
Зафиксировано 332 летальных исхода. Полностью выздоровело и выписалось из больниц 7540 пациентов.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В России за последние сутки было выявлено 8780 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
"Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7540 человек", — сообщает оперштаб.
Наибольшее число заражений было зафиксировано в Москве (2526), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (611).
Отмечается, что всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровело 4 388 008 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она назвала нынешнюю ситуацию с ковидом в РФ достаточно стабильной.
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