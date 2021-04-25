Госсекретарь США пообещал Индии помощь в борьбе с коронавирусом

Власти США помогут Индии в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в "Твиттере".

"Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки CoViD-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами в Правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения", — пообещал Блинкен.

Напомним, Индия вновь лидирует по числу заболевших за сутки. Страна уже была на первом месте по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тысяч случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч случаев заражения CoViD-19.