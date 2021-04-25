Названы десять продуктов, продлевающих молодость

Эксперты назвали десять продуктов, которые позволяют продлить молодость или минимизировать последствия старения. Рейтинг диетологи составили для турецкого издания Milliyet.

Одним из главных продуктов, продлевающих молодость, являются грецкие орехи. Благодаря избытку полиненасыщенных жиров и кислот омега-3 они регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Далее следует лосось — он тоже насыщен кислотами омега-3 и белками. Эта рыба предотвращает накопление холестерина в артериях, сохраняет сердечный ритм и защищает кожу от различных признаков старения, таких как угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапки.

Тройку замкнула черника — мощнейший антиоксидант, который может предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций. Шпинат снижает ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и дегенерацию костей. В топ-10 оказались также зелёный чай, брокколи, оливковое масло, горький шоколад, томаты и красный сладкий перец.

Ранее учёные раскрыли секрет идеальной диеты для долголетия. Рацион прост, но важно не переборщить. Необходимо придерживаться пятиразового питания, при этом нужно каждый день съедать две порции фруктов и три — овощей.

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