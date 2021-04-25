Эксперты оценили вероятность "войн за воду" в ближайшие полвека

Устраивать войну за воду экономически невыгодно, так как есть технологии получения воды, которые дешевле боевых действий. Об этом заявила доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, специалист по гидрологическим прогнозам Мария Сидорова.

"Я думаю, что войны не начнутся. Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешёвые, чем война, способы эту воду добывать… Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности", — объяснила Сидорова в ходе дискуссии "Война за воду" на фестивале "Экочашка".

По оценке экспертов, в ближайшие 50 лет в некоторых регионах будет нехватка качественной воды из-за изменения климата. Перемены климата особенно отразятся на юге России, здесь будут чаще наблюдаться засухи. Речной сток сократится — а значит, вода будет "застаиваться". Потепление вызовет рост случаев цветения рек, а увеличение числа осадков приведёт к росту мутности речной воды.

Специалисты также отметили, что войны из-за воды уже были, например, засухи и отсутствие у населения доступа к питьевой воде подтолкнули развитие военного сценария в Сирии в 2011 году. Дефицит воды спровоцировал в 2004 году конфликт в Дарфуре, когда в результате засухи без воды остались кочевники.

Ранее Лайф писал о том, что биохимик предупредила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках.

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