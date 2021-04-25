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Погибший при штурме квартиры стрелок из Алма-Аты оказался россиянином

Мужчина вёл прицельный огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

25 апреля 2021, 03:24
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Стрелок, который забаррикадировался на 22-м этаже высотного здания в Алма-Ате и открыл огонь по полиции, был гражданином России. Он погиб во время штурма, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия", — рассказали в пресс-службе ведомства в беседе с РИА "Новости".

В полиции уточнили, что силовики во время штурма не пускали в ход огнестрельное оружие. Они использовали только шумовые и газовые гранаты. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских и жильцов дома пострадавших не было.

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Ранее Лайф писал о жителе Нижнего Новгорода, который, находясь в состоянии крайней степени алкогольного опьянения, решил пострелять из ружья со своего балкона. К счастью, никто не пострадал.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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