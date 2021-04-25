"Он полз, а они уезжали": В Новосибирске водители двух маршруток отказались везти инвалида — видео
Пассажиры просили шофёров подождать мужчину, но те их просто игнорировали.
В Новосибирске водители двух маршруток отказались везти инвалида. Видео © VK / Валентина Клюева
В Новосибирске на площади Калинина водители двух маршрутных такси отказались везти инвалида без ног. Очевидцы сняли инцидент на видео и пояснили, что мужчина был абсолютно трезв.
"Водители 72-й и 17-й маршруток отказались везти инвалида. Он полз к маршрутке, люди просили водителей подождать, а они демонстративно уезжали. Мужчина был совершенно трезвый. Почему инвалидам отказывают в помощи?" — возмущённо недоумевает автор видео Валентина Клюева.
Девушка пояснила, что в итоге мужчина уехал с остановки на 147-м автобусе, водитель которого, в отличие от своих коллег, дождался пассажира. При этом пользователи соцсетей, комментируя кадры, раскритиковали автора видео за то, что она снимала происходящее вместо того, чтобы помочь инвалиду. Другие поддержали девушку и потребовали наказать водителей.
А в Приморье завели дело по статье "Халатность" после того, как соцработники оставили пенсионерку-инвалида без помощи. Они решили, что вдова ветерана Великой Отечественной войны не нуждается в помощи, и перестали её навещать.
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