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"Он полз, а они уезжали": В Новосибирске водители двух маршруток отказались везти инвалида — видео

Пассажиры просили шофёров подождать мужчину, но те их просто игнорировали.

25 апреля 2021, 03:07

В Новосибирске водители двух маршруток отказались везти инвалида. Видео © VK / Валентина Клюева

В Новосибирске на площади Калинина водители двух маршрутных такси отказались везти инвалида без ног. Очевидцы сняли инцидент на видео и пояснили, что мужчина был абсолютно трезв.

"Водители 72-й и 17-й маршруток отказались везти инвалида. Он полз к маршрутке, люди просили водителей подождать, а они демонстративно уезжали. Мужчина был совершенно трезвый. Почему инвалидам отказывают в помощи?" — возмущённо недоумевает автор видео Валентина Клюева.

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Девушка пояснила, что в итоге мужчина уехал с остановки на 147-м автобусе, водитель которого, в отличие от своих коллег, дождался пассажира. При этом пользователи соцсетей, комментируя кадры, раскритиковали автора видео за то, что она снимала происходящее вместо того, чтобы помочь инвалиду. Другие поддержали девушку и потребовали наказать водителей.

А в Приморье завели дело по статье "Халатность" после того, как соцработники оставили пенсионерку-инвалида без помощи. Они решили, что вдова ветерана Великой Отечественной войны не нуждается в помощи, и перестали её навещать.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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