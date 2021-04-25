Путешествие сохатого: сбежавший от полиции дикий лось развлёк москвичей — видео
Вероятнее всего, копытное вышло из заповедника "Царицыно" и не смогло найти дорогу назад.
Дикий лось, который сбежал утром 24 апреля от патруля ДТП на улице Ясеневой в Москве, объявился в районе Бирюлёво и устроил настоящее представление для местных жителей.
Видео © LIFE
Сохатый важно расхаживал по улицам, а потом улёгся на одной из лужаек. В этот момент животное окружили вниманием местные жители, спасатели и полиция. Очевидцы были восхищены увиденным и начали делиться кадрами с лосем в соцсетях. На видео они не могут сдержать восторженных возгласов: "Ничего себе, обалдеть! Откуда ты, друг?"
Ранее Лайф рассказывал, как лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы. Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось боялся людей и старался к ним не приближаться.
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