Путешествие сохатого: сбежавший от полиции дикий лось развлёк москвичей — видео

Дикий лось, который сбежал утром 24 апреля от патруля ДТП на улице Ясеневой в Москве, объявился в районе Бирюлёво и устроил настоящее представление для местных жителей.

Видео © LIFE

Сохатый важно расхаживал по улицам, а потом улёгся на одной из лужаек. В этот момент животное окружили вниманием местные жители, спасатели и полиция. Очевидцы были восхищены увиденным и начали делиться кадрами с лосем в соцсетях. На видео они не могут сдержать восторженных возгласов: "Ничего себе, обалдеть! Откуда ты, друг?"

Ранее Лайф рассказывал, как лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы. Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось боялся людей и старался к ним не приближаться.

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