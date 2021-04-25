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Путешествие сохатого: сбежавший от полиции дикий лось развлёк москвичей — видео

Вероятнее всего, копытное вышло из заповедника "Царицыно" и не смогло найти дорогу назад.

25 апреля 2021, 02:49

Дикий лось, который сбежал утром 24 апреля от патруля ДТП на улице Ясеневой в Москве, объявился в районе Бирюлёво и устроил настоящее представление для местных жителей.

Видео © LIFE

Сохатый важно расхаживал по улицам, а потом улёгся на одной из лужаек. В этот момент животное окружили вниманием местные жители, спасатели и полиция. Очевидцы были восхищены увиденным и начали делиться кадрами с лосем в соцсетях. На видео они не могут сдержать восторженных возгласов: "Ничего себе, обалдеть! Откуда ты, друг?"

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося — видео

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося — видео

Ранее Лайф рассказывал, как лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы. Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось боялся людей и старался к ним не приближаться.

Авторы
Юлия Коновалова

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