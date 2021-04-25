Два человека погибли в страшном ДТП с пятью машинами в Хабаровске
По предварительным данным, водитель был пьян и ехал по встречной полосе движения.
Фото © УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю
Два человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения пяти автомобилей на улице Дзержинского в Хабаровске. Об этом сообщило отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по краю.
Фото © УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю
"25 апреля около 06:40 (23:40 мск 24 апреля) водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Дзержинского (против направления движения), совершил столкновение с автомобилем Renault Kaptur", — говорится в сообщении ведомства.
В результате водитель и пассажир Renault Kaptur погибли, водитель автомобиля Тoyota Axio был доставлен в больницу с травмами головы. Виновник ДТП, водитель Toyota Land Cruiser, направлен на повторное освидетельствование в медучреждение, так как с положительными результатами первого теста не согласился. По данным полиции, он управлял автомобилем без согласия собственника, машина принадлежит юрлицу.
Повреждено пять авто. В связи с гибелью водителя Renault Kaptur 1974 года рождения и его пассажирки 1976 года рождения проверку начала Прокуратура Хабаровска.
А на Кубани два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом. Одна из жертв аварии скончалась на месте, а вторая — в машине скорой.
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