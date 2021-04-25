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Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

По последним данным, в результате происшествия погибло 28 человек. Главный врач учреждения задержан.

25 апреля 2021, 01:39
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил тщательно расследовать причины взрыва в ковидной больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде, где от пожара погибли десятки человек. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

"Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудования в больнице. До конца расследования они будут задержаны", — уточнила пресс-служба.

От недостатка кислорода в индийской больнице за ночь скончалось 25 человек

От недостатка кислорода в индийской больнице за ночь скончалось 25 человек

Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. По данным местных СМИ, число жертв пожара в учреждении увеличилось до 28 человек. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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