Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил тщательно расследовать причины взрыва в ковидной больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде, где от пожара погибли десятки человек. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

"Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудования в больнице. До конца расследования они будут задержаны", — уточнила пресс-служба.

Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. По данным местных СМИ, число жертв пожара в учреждении увеличилось до 28 человек. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

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