Восемь полицейских пострадали во время антиковидных протестов в Лондоне — видео
Задержано пять правонарушителей, в том числе за нападение на сотрудников правопорядка.
Видео © Twitter / Metropolitan Police Events
Восемь правоохранителей пострадали во время столкновений с участниками протестных акций против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Об этом сообщает в "Твиттере" полиция британской столицы.
В массовой акции протеста в Гайд-парке участвовало несколько тысяч человек. Протестующие призвали правительство страны немедленно отменить все ограничения, которые, по их мнению, являются нарушением прав и свобод человека.
В ходе протестов было задержано пять правонарушителей, в том числе за нападение на сотрудников полиции. Восемь полицейских пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация.
Ранее Лайф писал о том, что в Берлине почти 30 полицейских пострадали во время антиковидных протестов.
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